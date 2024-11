Un incidente si è verificato lungo la sp 30 per Belvedere Spinello, nel Crotonese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Crotone. Una Peugeot 206, con alla guida una signora, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo finendo fuori strada. Il personale del 118 e i vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarre la donna dall’abitacolo per successivo trasferimento in ospedale. Presente sul posto una pattuglia dei Carabinieri per i rilievi del caso.