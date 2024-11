Drammatico incidente a Bovalino ieri sera. Un ragazzo di 11 anni su uno scooter elettrico è morto per le ferite riportate dopo essere stato investito da un’auto, in una via interna alla statale 106. Il giovane si chiamava Giovanni Nirta, originario di San Luca. Il fatto è avvenuto ieri sera intorno alle 20 nei pressi di un noto centro commerciale di Bovalino.