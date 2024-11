Il centauro viaggiava verso Reggio Calabria. Strada chiusa in entrambi i sensi di marcia. Sul posto 118, polizia stradale e vigili del fuoco

Ancora un incidente stradale, ancora un motociclista coinvolto. È successo questa sera sulla SS 106, in contrada Riace Capo, ad est di Capo D’Armi, tra Saline e Lazzaro. Nell’impatto ha perso la vita un motociclista, che viaggiava in direzione nord, verso Reggio Calabria.

La dinamica e le conseguenze dell’incidente non sono ancora chiare, visto che nell’impatto potrebbero essere stati coinvolti più veicoli. Nel frattempo la strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia. Sul posto il 118, la Polizia stradale e i Vigili del fuoco. Secondo i primi rilievi, sembrerebbe che il centauro – di cui non si conoscono ancora le generalità, ma che molto probabilmente è reggino – a causa dell’alta velocità, abbia perso il controllo della moto e sia andato a sbattete contro un palo della luce.