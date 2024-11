Un grave incidente stradale autonomo verificatosi nel comune di Ferruzzano superiore in provincia di Reggio Calabria ha impegnato questo pomeriggio le squadre dei Vigili del Fuoco di Bianco e Melito Porto Salvo.

Alle 13,30 circa una telefonata ha allertato la Sala operativa provinciale dei Vigili del fuoco, segnalando che un'autovettura era precipitata in un dirupo profondo circa 10 metri. Immediati i soccorsi da parte delle due squadre coordinate dai Capi squadra Giacomo Marchione e Agostino Faggiano i quali, raggiunto il luogo dell’incidente, hanno immediatamente messo in atto le tecniche di primo soccorso per immobilizzare i tre occupanti, due uomini e una donna e lavorato per oltre due ore prima di riuscire a estrarli dalle lamiere contorte.

I tre malcapitati, uno dei quali trasportato in elisoccorso presso il nosocomio reggino a causa delle ferite riportate, non verserebbero in gravi condizioni. In corso di accertamento da parte della locale stazione dei carabinieri, le cause dell’incidente.