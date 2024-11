Lo scontro è avvenuto sulla strada di grande comunicazione Jonio-Tirreno, nel Comune di Mammola. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale

É di due feriti, di cui uno in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, all'interno della galleria "Torbido" sulla strada di grande comunicazione Jonio-Tirreno nei pressi dello svincolo di Mammola. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, due auto si sono scontrate frontalmente.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco di Siderno, che hanno provveduto ad estrarre i conducenti dagli abitacoli, affidandoli al personale del 118. In azione anche i carabinieri per i rilievi del caso. Al momento il traffico è interrotto in entrambi i sensi di marcia.

IN AGGIORNAMENTO