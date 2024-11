Il tragico impatto ha causato il decesso della donna alla guida della vettura, mentre il centauro è stato trasportato d'urgenza al Gom per gli accertamenti del caso

Tragico 25 aprile sulle strade calabresi. Un incidente mortale si è verificato questa mattina nei pressi di Bocale, nel Reggino. Da quanto si apprende un’auto si è scontrata con una motocicletta e ad avere la peggio è stata la conducente 76enne dell’auto, morta dopo l’impatto.

Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco e il 118 che ha preso in carico il motociclista trasportato d’urgenza al Gom per gli accertamenti del caso. La prognosi per il momento è riservata.