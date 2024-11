Un grave incidente stradale è avvenuto in contrada Torre nel Comune di Sorianello nel vibonese. Un giovane P.F. di 18 anni, per cause ancora in corso di accertamento è precipitato con l'auto in un burrone di oltre 20 metri.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi da Soriano, con il team sanitario formato dalla dottoressa Santoro, l'infermiere Bertucci e l'autista Ranieri, che hanno attivato l’elisoccorso per le condizioni critiche da politrauma.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno recuperato il giovane ferito, che è stato trasportato al Pugliese di Catanzaro