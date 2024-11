È successo lungo la strada per Arena. L'anziano è stato trasferito in ospedale per accertamenti ma le sue condizioni non sarebbero gravi

Ha perso il controllo dell’auto finendo la corsa in un sentiero. Una brutta disavventura per il 93enne alla guida dell’auto: tanto spavento ma fortunatamente nessuna grave conseguenza. L’uomo stava percorrendo la strada che conduce ad Arena, in provincia di Vibo Valentia. Sul luogo dell’incidente sono giunti ambulanza e forze dell’ordine. L’anziano è stato soccorso e trasferito in ospedale a Serra San Bruno dove ha ricevuto le cure del caso. Dalle prime informazioni, le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.