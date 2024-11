Incidente stradale stamattina a Santo Todaro, piccola frazione del Comune di Nardodipace (nel Vibonese). Un’automobile – per cause ancora in corso di accertamento – si è capovolta con tre persone a bordo, una coppia di anziani coniugi e il parroco del paese, don Franco Maiolo.

Quest’ultimo ha riportato un trauma cranico e toracico, mentre l’altro uomo coinvolto nel sinistro ha riportato anche lui un trauma cranico e la frattura di una gamba. Sul posto è immediatamente intervenuta l’ambulanza proveniente dell’ospedale civile di Serra San Bruno, che ha provveduto a trasportare i due al Pronto soccorso dell’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia. Ad avere la peggio, però, è stata l’anziana donna per la quale si è reso necessario – una volta che i sanitari hanno constatato le sue condizioni – il trasporto in elisoccorso al Gom (Grande ospedale metropolitano) di Reggio Calabria.