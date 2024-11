Un incidente si è verificato in mattinata lungo la provinciale per Tropea, nel Vibonese. Coinvolte due auto nei pressi del bivio che conduce a Zungri. Feriti I conducenti, un uomo di Zungri e una donna di Reggio. Sul posto ambulanza, carabinieri e vigili del fuoco che stanno estraendo la donna dalla lamiere.

Da quanto si apprende, gli operatori si stanno adoperando anche per mettere in sicurezza uno dei veicoli interessati dal sinistro, rimasto in bilico tra manto stradale a una cunetta.