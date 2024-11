È di due feriti, non gravi, il bilancio di un incidente avvenuto nella tarda mattinata nel Vibonese. L’impatto ha riguardato una fiat punto e un furgone, di passaggio lungo la strada tra Vazzano e Vallelonga. I due feriti sono stati trasferiti in ospedale per le cure del caso. Sul posto i carabinieri e l’ambulanza. In corso i rilievi per stabilire la dinamica del sinistro.