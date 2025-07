VIDEO | Lo scontro si è verificato sulla strada provinciale 17 nei pressi di Mesiano. Sul posto i carabinieri per capire l’esatta dinamica del sinistro e i vigli del fuoco per la messa in sicurezza dell’area

Brutto incidente sulla strada provinciale 17, all’imbocco del bivio di Monte Poro, nei pressi di Mesiano. Nell’episodio sono rimaste coinvolte un’automobile e un’Ape. Alla fine, ad avere la peggio è stato l’anziano a bordo del piccolo mezzo cassonato, il quale ha riportato un trauma cranico. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, i quali hanno successivamente richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha provveduto a trasferire il ferito all’ospedale di Catanzaro. A prima vista niente di grave, invece, per le persone a bordo dell’automobile. Sul posto sono giunti anche i carabinieri, al fine di capire l’esatta dinamica del sinistro e circoscrivere la zona, e i vigili del fuoco, prontamente intervenuti per mettere in sicurezza l’intera area. Non è la prima volta che nei pressi del bivio si verificano degli incidenti stradali. Da qui, l’esigenza, forse, di un intervento di riammodernamento dell’imbocco per Monte Poro, così come tra l’altro avvenuto in altri punti di snodo della strada provinciale 17.