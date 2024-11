L’anziano, non vigile secondo le prime testimonianze, pare abbia riportato evidenti fratture agli arti. Sul posto il personale del 118 e i carabinieri

A Vibo Valentia, In località Vena di Jonadi, sulla statale 18, un pedone è stato investito ed è rimasto ferito.

Il traffico è rallentato lungo l'importante arteria e sono sul posto sono attualmente presenti sia i carabinieri della radiomobile che quelli della stazione, nonché il personale del 118.

Secondo le primissime testimonianze, una punto di colore blu vecchio modello procedeva in salita, girava a sinistra per immettersi nella via dove si colloca un noto bar-pasticifio. Il pedone, anziano, è stato colpito al centro dell'incrocio. Dai primi soccorsi, l’uomo pare abbia riportato evidenti fratture agli arti e pare che non fosse vigile nel momento dei primi soccorsi.