È di un ferito grave il bilancio di un incidente stradale che si è verificato a Nicotera Marina, nel Vibonese. Un furgone, per cause in fase di accertamento, è finito contro il guardrail che è poi penetrato per l’urto all’interno dello stesso mezzo.

Lo scontro ha provocato una vasta ferita alla coscia tranciando parti della gamba con un’imponente emorragia ad un 58enne trasferito in eliambulanza partito da Locri all’ospedale di Catanzaro. I primi soccorsi sono stati gestiti dai sanitari del 118 dell’ospedale di Vibo accorsi sul posto.