Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio sulla statale 107 all'altezza del Comune di Camigliatello silano. Un'auto, una Fiat Panda, in maniera autonoma si è ribaltata nei presso di un impianto di rifornimento. Strada bloccata e disagi alla circolazione. Ferito il conducente. Necessario l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto in ospedale. Sul posto anche le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.