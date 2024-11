Un incidente in serata alle 19:30 circa si è verificato a Gioia Tauro nella trafficata S.S.111. A farne le spese un anziano che è stato investito da uno scooter mentre attraversava la strada.

Dopo lo scontro la moto sarebbe andata a sbattere su una macchina in servizio dei Carabinieri nella corsia opposta, la quale avrebbe rallentato per dare la precedenza al pedone. L'uomo, prima dell'impatto, aveva parcheggiato la propria autovettura ed era in procinto di attraversare per recarsi in farmacia, quando il ciclomotore l'ha centrato scaraventandolo a terra. Il conducente del mezzo ha riportato solo qualche escoriazione.

Il colpo più duro l'ha ricevuto il pedone, che ha subito ferite alla testa, al bacino e altre contusioni gravi. Il malcapitato in seguito è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Polistena, dove attualmente è ricoverato. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia del commissariato di Gioia Tauro per i rilievi del caso.