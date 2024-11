Due le vetture coinvolte. L'episodio si è verificato sulla statale 18. Intervenuti i vigili del fuoco, insieme al personale Anas e alla polizia stradale

Tre persone, tutte di Cetraro, sono rimaste ferite in un incidente stradale nel tratto della statale 18 che attraversa il comune di Paola. Due le vetture coinvolte. Secondo quanto si è appreso per uno dei feriti si è reso necessario il trasporto in elisoccorso all’ospedale di Cosenza. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale e le squadre Anas. Il traffico è rimasto a lungo bloccato per rimuovere i mezzi incidentati e per effettuare i rilievi del caso.

Salvatore Bruno