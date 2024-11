Scontro tra due auto nel pomeriggio di oggi nei pressi dello svincolo di Piano Monello, a Rende. I due feriti sono stati immediatamente soccorsi da un passante che ha avvisato il 118 dell’accaduto. Il traffico è momentaneamente bloccato, in quanto le due macchine occupano entrambe le carreggiate.

Sul posto è giunta anche una squadra dei Vigili del fuoco per gli interventi del caso. Le due ambulanze invece hanno prestato le prime cure alle due persone che guidavano i veicoli, una delle quali portata in ospedale in codice rosso: si tratta di un uomo.