RENDE (CS) - Una donna, G.M.F. di 56 anni, è morta questa notte, poco dopo l’una e trenta, investita da un’auto, una Punto di colore grigio, guidata da un uomo. Il tragico episodio si è verificato a Settimo di Rende, in contrada Cancello Magdalone. Secondo quanto si è appreso, la donna stava attraversando la strada proprio mentre sopraggiungeva la vettura che percorreva il tratto stradale da Quattromiglia verso Montalto Uffugo. Secondo alcuni testimoni il veicolo viaggiava a velocità sostenuta. L’impatto è stato violentissimo, la donna è morta sul colpo. Secondo una prima ricostruzione, nell’urto avrebbe perso uno degli arti inferiori. Sul posto i carabinieri della compagnia di Rende ed i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Il conducente del veicolo si è subito fermato dopo l'impatto. Adesso è indagato per omicidio stradale.