Si tratterebbe di una persona disabile rimasta incastrata nelle lamiere. Sul posto i vigili del fuoco e l'elisoccorso

Un incidente stradale si è verificato a San Sostene nel Catanzarese. Per cause ancora in corso d'accertamento due veicoli, due Fiat Panda, si sono scontrati. Una persona è rimasta incastrata nelle lamiere di uno dei due mezzi. Nello scontro avrebbe riportato un trauma cranico, sul posto è intervenuto l'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco per estrarlo. Da quanto appreso si tratterebbe di una persona affetta da una grave patologia e proprio per questa ragione è stato contattato l'elisoccorso per facilitare le operazioni di soccorso. Sul posto è giunta anche una pattiglia dei carabinieri di Davoli.

Luana Costa