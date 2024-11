Un uomo è morto carbonizzato in un tragico incidente avvenuto ieri sera sulla Statale 274 che collega Gallipoli a Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Si tratta di B.L., 42enne originario di San Giovanni in Fiore in provincia di Cosenza, che per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della Citroen Saxo all'altezza di Gagliano del Capo finendo la sua corsa in una scarpata, con l'auto che ha preso fuoco dopo aver sbattuto contro un albero.

Il giovane viveva in Puglia e gestiva delle strutture ricettive nel Salento. A dare l'allarme alcuni passanti che hanno allertato i soccorsi. Sul luogo dell'incidente sono giunti i Vigili del Fuoco, i soccorritori del 118 e i carabinieri che non hanno potuto fare altro constatare il decesso, con il giovane rinvenuto morto carbonizzato tra le lamiere dell'auto.

Difficile il lavoro dei vigili del fuoco per il recupero il corpo. Le indagini sono coordinate al magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce.