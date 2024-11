Una donna di 41 anni, Ivana Graziadio, di Roggiano Gravina (Cosenza), è morta, la notte scorsa, in un incidente stradale. La donna era alla guida della sua auto sulla strada provinciale 241, in territorio di Terranova da Sibari, quando ha perso il controllo della vettura per cause in corso di accertamento.

L'auto è finita in una cunetta e la donna è morta sul colpo. Inutili i soccorsi del 118. Sul posto si sono recati anche i vigili del fuoco e i carabinieri.