Drammatico incidente stradale a Settimo di Rende, lungo via Cristoforo Colombo dove, poco dopo le 18, un giovane centauro è rimasto gravemente ferito nell’impatto tra la sua moto e la sua autovettura.

Le dinamiche del sinistro sono in corso di accertamento. Secondo quanto si è appreso, la persona a bordo della due ruote rischia di perdere la gamba dopo lo scontro violento contro la fiancata della macchina.

Sul posto è tempestivamente giunto un equipaggio del 118 per il trasporto del ferito in codice rosso all’Annunziata di Cosenza. Il traffico è rallentato e regolato da agenti della Polizia municipale e Carabinieri. All'opera anche gli addetti Deam Sud per il ripristino del manto stradale.