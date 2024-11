È morto nella notte in ospedale un centauro di 60 anni che nella giornata di ieri era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale a Reggio Calabria. L’uomo era a bordo della sua motocicletta di grossa cilindrata quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’automobile condotta da una donna di 76 anni.

Dopo l’incidente, avvenuto nel quartiere di Catona, il 60enne è stato condotto d’urgenza al Grande ospedale metropolitano in prognosi riservata, ma le sue condizioni era apparse da subito disperate. Il decesso è avvenuto durante la notte.