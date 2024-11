Una ragazza ha tentato di sorpassare un gruppo ciclisti impattando però contro due mezzi. Si trova ora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Cetraro. L’incidente è avvenuto a Belmonte Calabro

Un ennesimo grave incidente stradale si è verificato questa mattina a Belmonte Calabro, nel cosentino, sulla strada statale 18 Tirrenica.

Una ragazza, alla guida di una Mini Cooper, avrebbe tentato di superare un gruppo di ciclisti, impattando però, per cause in corso di accertamento, con altri due mezzi.

La ragazza è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Cetraro. Lievemente feriti anche i ciclisti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, personale dell'Anas e i carabinieri.