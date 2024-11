L’impatto è avvenuto sulla statale 18 tirrenica nei pressi di Fuscaldo: una persona versa in gravi condizioni all'ospedale Annunziata

Un violento scontro frontale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sulla strada statale 18 Tirrenica nei pressi di Fuscaldo, nl Cosentino. I conducenti delle due auto coinvolte sono rimasti entrambi feriti e sono stati trasportati nell'ospedale di Paola.

Ma per uno di loro, un trentenne originario di Cetraro, è stato poi necessario il trasferimento in elisoccorso nel nosocomio di Cosenza. Sul posto la polizia stradale per i rilievi del caso. Il traffico ha subito notevoli rallentamenti.