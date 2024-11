Le autorità stanno attualmente lavorando per ricostruire la dinamica dell'impatto. Le persone coinvolte sono state trasportata nei più vicini ospedali per le cure necessarie

Questa notte, intorno alle quattro, un grave incidente stradale si è verificato nel tratto di strada della statale 106 a Pietrapaola, nel Cosentino. Due automobili sono state coinvolte nello scontro, provocando il ferimento di otto persone. Fortunatamente, non si registrano decessi.



Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia e personale dell'Anas per gestire il traffico e assicurare che la situazione fosse sotto controllo. Le autorità stanno attualmente lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente e determinare le cause che hanno portato allo scontro tra i due veicoli. Le condizioni dei feriti sono varie, ma al momento non ci sono ulteriori dettagli sulle loro identità o sulla gravità delle lesioni riportate. I soccorsi hanno trasportato i feriti nei più vicini ospedali per le cure necessarie.

Le operazioni di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità sono ancora in corso. Le autorità invitano gli automobilisti a prestare attenzione e a seguire le indicazioni fornite sul posto.