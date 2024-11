Sul posto il 118 per trasportare i feriti all'ospedale di Lamezia. Anas a lavoro per ripristinare la circolazione

Un incidente si è verificato nelle prime ore del pomeriggio sulla Statale 280 in direzione Lamezia Terme. Per cause ancora in corso di accertamento due auto si sono scontrate ed è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 a causa della presenza di due persone rimaste ferite nel sinistro. I due sono stati trasportati d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Lamezia Terme sebbene le ferite riportate siano di lieve entità. L’anas ha immediatamente disposto la chiusura del traffico alle automobili determinando lunghe code e disagi alla circolazione. I mezzi sono in procinto di essere rimossi dalla carreggiata e a breve la situazione dovrebbe tornare alla normalità.