Il sinistro avvenuto questa mattina a Limbadi. L’auto della donna è uscita fuori strada finendo la sua corsa contro un camion parcheggiato. Nel 2014 perse la figlia travolta da un'auto

Un brutto incidente si è verificato questa mattina a Limbadi, frazione Mandaradoni. Una donna, Domenica Marasco, 40 anni, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada mentre percorreva a bordo della sua auto una strada in discesa in pieno centro abitato.

Secondo una prima ricostruzione, la vettura, una Fiat Punto vecchio modello, sarebbe giunta al termine della discesa a velocità sostenuta, avrebbe poi attraversato da lato a lato la strada provinciale, sfondando il cancello di una strada privata e finendo la sua corsa contro un camion che si trovava parcheggiato nei pressi del campo sportivo.



Ricoverata ai "Riuniti"

Nell’impatto, la quarantenne ha riportato traumi che hanno convinto il personale sanitario giunto sul posto a richiedere l’intervento dell’elisoccorso. Il mezzo aereo ha così provveduto a trasportare la ferita agli ospedali “Riuniti” di Reggio Calabria dove la donna si trova tuttora ricoverata in prognosi riservata.

Nel 2014 perse la figlia travolta da un’auto

Domenica Marasco è la madre di Anita Lazzaro, la bimba di 6 anni investita da un’automobile nel 2014 a Limbadi e deceduta poi in ospedale a Catanzaro a distanza di pochi giorni dall’incidente. In seguito a quel tragico episodio i genitori di Anita avevano dato il loro consenso all’espianto e alla donazione degli organi della piccola.

AGGIORNAMENTO:

Eseguiti gli accertamenti del caso, le condizioni della donna non appaiono preoccupanti e la stessa è stata dichiarata fuori pericolo.