Incidente stradale questa mattina intorno alle 11.30 sulla strada statale 106, al bivio per Strongoli. Il sinistro ha coinvolto due autovetture, una Fiat Punto e una Jeep Renegade che si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. Nell’incidente sono rimaste ferite tre persone, i due occupanti della Jeep e il conducente dell’altra vettura. Per estrarre quest’ultimo dall’auto si è reso necessario l’intervento del Vigili del fuoco, giunti sul posto con una squadra del distaccamento di Cirò Marina. Tutti e tre i feriti sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.