Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta questa mattina intorno alle ore 6.20 sulla SS106 nel comune di Squillace Lido per un incidente stradale. Due i mezzi coinvolti un furgone Fiat Ducato ed una vettura Fiat Punto, che a causa dell'impatto si è ribaltata.

Ferito il conducente della vettura che è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem118 ed è stato trasferito in ospedale per i controlli del caso. L'intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e dei mezzi. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.