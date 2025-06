Illesi tutti gli altri passeggeri. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli. uno dei due ha terminato la sua corsa contro il muro di un’abitazione

Un incidente stradale si è verificato questa notte sulla strada statale 106, nel comune di Botricello. Il sinistro ha coinvolto due autovetture: una Bmw e una Ford Fiesta. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Catanzaro del distaccamento di Sellia Marina.

A seguito dell’impatto, la Bmw ha terminato la sua corsa contro il muro di un’abitazione. Il conducente della Ford Fiesta ha riportato ferite ed è stato prontamente soccorso dal personale sanitario del Suem 118, intervenuto sul posto. Illesi gli altri cinque occupanti delle due vetture coinvolte.

Il personale dei Vigili del Fuoco è intervenuto per la messa in sicurezza dei veicoli e del sito dell’incidente, al fine di prevenire ulteriori pericoli per la circolazione e l’incolumità pubblica.

Sul posto anche i Carabinieri, cui sono affidati gli accertamenti di competenza per la ricostruzione della dinamica del sinistro, attualmente in corso.