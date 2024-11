Un impatto frontale tra due autovetture è avvenuto questo pomeriggio sulla statale 106 nel territorio di Sellia Marina nel Catanzarese. Coinvolte nel sinistro una Nissan Micra e una Lancia Y, che per ragioni ancora in corso di accertamento sono entrate in collisione, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia che sono intervenuti sul luogo dell'incidente per estrarre dalle lamiere una delle due conducenti. Si tratta della donna alla guida della Nissan Micra che, rimasta ferita è stata consegnata alle cure dei sanitari del 118. Anche la donna alla guida dell'altro mezzo ha riportato traumi e ferite ed è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese. Notevoli i disagi alla circolazione.

Luana Costa