E' morto durante un intervento chirurgico necessario per stabilizzare i diversi traumi provocati da un incidente stradale. La vittima è un uomo di 91 anni, residente a Soveria Simeri. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio sulla strada statale 106, all'altezza di località Roccani, nel comune di Simeri Crichi. L'anziano era alla guida di una Fiat 500 e viaggiava in direzione Catanzaro. L'uomo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Sellia Marina, ha tentato di effettuare una inversione di marcia, ma è stato centrato in pieno da un'autovettura. Immediati i soccorsi, con un'ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare l'anziano all'ospedale di Catanzaro. In serata i medici sono intervenuti con un intervento chirurgico nel tentativo di stabilizzare il paziente, che nell'incidente ha riportato diversi politraumi, ma l'uomo è morto. Disagi alla circolazione stradale sono stati registrati dopo l'incidente.