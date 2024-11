Due auto si sono scontrate frontalmente per cause in corso di accertamento. Gli occupanti delle vetture sono stati trasportati in ospedale

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale verificatosi sulla strada statale 106, nei pressi di Strongoli, intorno alle 16:00 di oggi pomeriggio. Il sinistro ha coinvolto due auto che si sono scontrate frontalmente, per cause in corso di accertamento. I tre occupanti delle vetture sono state soccorse da personale sanitario del 118 e trasportate in ospedale, a Crotone. Sul posto l’Anas, la Polizia stradale e i Carabinieri per i rilievi del caso. Intervenuta anche la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cirò Marina che ha messo in sicurezza l’intera zona interessata.