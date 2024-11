Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è impegnata dalle ore 10.00 circa sulla SS18, direzione Lamezia Terme per un incidente stradale in prossimità dello svincolo Palazzo. Due i mezzi coinvolti una Toyota Yaris ed Ape Piaggio.

Nello scontro tra i due mezzi sono rimasti feriti i due conducenti che sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e il successivo trasferimento in ospedale. L'intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture.

Sul posto dell'incidente sono intervenuti anche la polizia stradale per gli adempimenti di competenza e il personale dell'Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Il transito sulla SS18 nel tratto interessato dall'incidente, direzione Lamezia Terme, è interrotto sino al termine delle operazioni di soccorso.