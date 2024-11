Una vettura è finita fuori strada schiantandosi contro il paracarri. Sul posto la Polizia stradale

Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla Ss 280 nel Catanzarese in direzione Lamezia Terme. Per cause ancora in corso di accertamento, probabilmente per il maltempo, una vettura è finita fuori strada finendo la sua corsa contro il paracarri. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia stradale per i rilievi ed è stato necessario anche l'intervento dei sanitari del 118 per il trasporto del conducente all'ospedale Pugliese di Catanzaro. Il giovane 28enne non ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato al pronto soccorso in codice verde.