Un incidente stradale è avvenuto sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” al chilometro 182 tra Morano Calabro e Campotenese nel Cosentino. Al momento si registrano rallentamenti in direzione nord tra gli svincoli di Frascineto e Campotenese.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto tre auto di cui una si è ribaltata. Sul luogo dell'incidente è intervenuto il personale Anas per il ripristino della viabilità.