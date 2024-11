A Reggio si indaga per risalire alle cause che hanno portato alla morte di Giuseppe Cotroneo, il giovane deceduto sul letto del torrente dopo essere precipitato con l'auto

Potrebbe esserci anche il contatto con un’altra vettura alla base dell’incidente che, il 4 aprile scorso, è costato la vita a Giuseppe Cotroneo, il 38enne reggino morto dopo il volo fatto dalla bretella del Calopinace, sin dentro il letto del torrente.

L’uomo era a bordo della sua Suzuki quando all’improvviso il mezzo è finito fuori strada piegandosi su un fianco. Cotroneo è stato tirato fuori dai vigili del fuoco, immediatamente accorsi sul posto, che hanno praticato un lunghissimo massaggio cardiaco per provare a far battere di nuovo il suo cuore. Un tentativo vano, purtroppo, perché per il giovane padre non c’era più nulla da fare.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli uomini della polizia municipale, competenti per questo generi di eventi. Ed i rilievi effettuati, assieme ad alcune informazioni raccolte, lasciano supporre che proprio di fronte al Cedir possa essere accaduto qualcosa di più di una mera perdita di controllo. Ed è qui che si affaccia l’ipotesi di un contatto con un altro veicolo che potrebbe aver portato ad una sterzata improvvisa e brusca, tale da far sfondare le già minime barriere di protezione presenti.

Sfortunatamente, le telecamere installate per controllare gli accessi pare non abbiano potuto dare alcun contributo perché non funzionanti. Bisognerà quindi ricostruire pazientemente tutti i tasselli del puzzle che va componendosi lentamente, con un fascicolo aperto con l’obiettivo di appurare quali siano state le cause di quel maledetto volo. Cotroneo, conosciuto anche come “Peppe movida”, era un giovane molto noto a Reggio. L’ultimo saluto pochi giorni fa, con familiari ed amici che ora vogliono conoscere sino in fondo tutta la verità.