Oggi pomeriggio una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Scalea è intervenuta in contrada Lago di Buonvicino, in provincia di Cosenza, per recuperare il cadavere di un uomo. Si tratta del corpo di un operaio di 58 anni caduto da un edificio in ristrutturazione. Si attende il magistrato per autorizzazione circa il recupero del corpo. Sul posto carabinieri e personale sanitario del suem118 che ne constava il decesso.