Questo pomeriggio un uomo di circa 70 anni ha perso la vita sul lavoro. Dalle prime sommarie informazioni, l'uomo è stato travolto da un ponteggio mentre stava svolgendo alcune attività di manutenzione. Vani i tentativi di prestare soccorso, i medici del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. L'uomo è stato identificato per Antonio Mellea. L'incidente è avvenuto nel quartiere Gagliano a Catanzaro. Sul posto le Volanti e la Scientifica.