L'autopsia sul corpo di Michael Affatato, il giovane di 25 anni deceduto in seguito a una caduta dal tetto di un capannone a Mandatoriccio, ha confermato che la causa del decesso è un grave trauma cranico. L'esame, disposto dalla Procura di Castrovillari e affidato al medico legale Saverio Gualtieri, ha l’obiettivo di accertare l’esatta dinamica dell’incidente sul lavoro e verificare le lesioni presenti sul corpo.

Secondo fonti attendibili, i risultati preliminari dell’autopsia avvalorano l’ipotesi di una caduta in cui la vittima ha battuto violentemente il capo, riportando un trauma cranico rivelatosi fatale.

Le indagini della Procura

Il procedimento giudiziario è seguito dal pubblico ministero Antonino Iannotta, titolare delle indagini, che sta cercando di ricostruire nei dettagli le circostanze dell’incidente. L’accertamento tecnico irripetibile è stato disposto per comprendere le modalità della caduta e verificare l'eventuale coinvolgimento di terzi o la presenza di condizioni di sicurezza non adeguate sul luogo di lavoro.

Parallelamente, gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e acquisendo documentazione utile a stabilire se siano state rispettate tutte le normative sulla sicurezza. L’attenzione è focalizzata sulla stabilità della copertura su cui si trovava il giovane al momento della caduta e sulla presenza di dispositivi di protezione individuale.

L’impegno della famiglia per la verità

I familiari di Michael Affatato, sconvolti per la tragica e prematura perdita, vogliono chiarezza sulle cause dell’incidente. Per questo hanno conferito incarico professionale all’avvocato Francesco Nicoletti, affinché si faccia piena luce sulle responsabilità e sulle eventuali omissioni che possano aver contribuito alla morte del giovane. La morte di Michael Affatato si aggiunge alla lunga lista di incidenti mortali sul lavoro che, purtroppo, continuano a verificarsi in Italia. L’accaduto solleva ancora una volta interrogativi sulla sicurezza nei cantieri e sulle misure di prevenzione da adottare per evitare simili tragedie.