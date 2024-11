Cade da un ponteggio e muore. Il drammatico incidente sul lavoro è avvenuto a Rosarno, poco prima di mezzogiorno, all'esterno di un edificio di contrada Laghi. L'operaio, di cui per ora non si conoscono le generalità, è caduto mentre stava eseguendo dei lavori sulla facciata dello stabile dove si trovano anche una farmacia e diversi negozi. Sul posto i carabinieri per i rilievi e l'avvio delle indagini.