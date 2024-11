Vittima è un operaio originario di Vibo Valentia ricoverato in gravi condizioni

Un incidente sul lavoro a Trainiti ex Nautilus, ha lasciato un lavoratore gravemente ferito. Massimo Moschella, un uomo di 58 anni, è caduto da una scala, subendo un trauma cranico commotivo. L'incidente ha richiesto l'intervento immediato dei soccorritori e delle autorità competenti.

Una volta sul posto, i sanitari del servizio di emergenza 118, guidati dalla dottoressa Leoni e dall'infermiera Sanzo, insieme ai carabinieri, hanno valutato le condizioni del lavoratore. Alla luce della gravità delle lesioni riportate, è stato attivato l'elisoccorso di Lamezia, che si è tempestivamente diretto verso la scena dell'incidente.

L'elicottero ha provveduto a trasportare immediatamente il paziente all'Hub di Catanzaro. Grazie alla rapidità dell'intervento e all'efficienza del personale medico, il lavoratore è stato trasferito in modo sicuro e veloce per ricevere le cure necessarie.