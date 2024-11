Nulla da fare per Gaetano Alcaro, 66 anni. Era uno dei titolari di un'azienda che produce barche.

ROCCELLETTA DI BORGIA - Di lavoro si continua a morire. Nuovo fatto raccapricciante ieri in provincia di Catanzaro. Un sessantaseienne, Gaetano Alcaro, titolare di un’azienda che produce barche è morto a Rocelletta di Borgia, per le ferite riportate dopo essere stato schiacciato da una gru che stava manovrando. Il mezzo, per cause ancora in corso d’accertamento, si è rovesciato, dopo essersi appoggiato su una delle fiancate laterali e lo ha schiacciato. A nulla sarebbe servito il tentativo della vittima di mettersi in salvo. L'uomo avrebbe provato a divincolarsi senza successo dalla cabina nella quale si trovava per spostare le barche nel loro deposito, sito su un altro terreno. Operazione ripetuta decine di volte, senza problemi. Almeno fino a ieri.

Sul luogo dell’accaduto si sono precipitati i vigili del Fuoco e gli uomini del 118 i quali non hanno fatto altro che constatare il decesso dell’anziano. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. (tf)