E' accaduto a San Mango d'Aquino, nel catanzarese. I due stavano lavorando nell'azienda di famiglia che si occupa di allevamento di suini

Incidente sul lavoro mortale, questa mattina a San Mango d’Aquino (Cz) in località Pruno. A perdere la vita due persone, padre e figlio. I due stavano lavorando nell’azienda di famiglia, che si occupa di allevamento di suini, quando per cause ancora sconosciute sono caduti in una vasca di decantazione. Con ogni probabilità, i due hanno perso conoscenza a causa delle esalazioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Soveria Mannelli guidati dal capitano Domenico De Biasio che hanno avviato le indagini e il medico legale per far luce sulle cause della morte.