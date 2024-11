Il conducente è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale. La vettura ha sbattuto anche contro un palo della luce che è stato poi messo in sicurezza

Incidente stradale questa notta sulla statale 106 nel Catanzarese. Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, è intervenuta alle ore 01.15 nel comune di Botricello. Due le vetture coinvolte: una Hyundai i20 che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo andando ad impattare contro una Opel Insigna parcheggiata a bordo strada.

Ferito il conducente della Hyundai di anni 44 che, cosciente, accusava dolori agli arti inferiori. È stato estratto dai vigili del fuoco dall'auto e affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera.

Nel sinistro veniva coinvolto anche un palo della illuminazione pubblica. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito, delle vetture e del palo della illuminazione pubblica che presentava la plafoniera divelta sulla sede stradale. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Disagi per la viabilità.