È di quattro feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato lungo la strada statale 106 nel tratto di Corigliano Rossano all'altezza del bivio per località Boscarello. L'incidente, avvenuto in circostanze ancora da chiarire, ha coinvolto due mezzi che, per cause al momento sconosciute, hanno impattato violentemente tra loro.

Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza e i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano, oltre ai soccorritori del 118, che hanno lavorato per garantire il pronto intervento e l'assistenza ai feriti. Le condizioni delle persone coinvolte nell'incidente non sono ancora del tutto chiare, ma secondo le prime informazioni, non sembrerebbero essere in pericolo di vita. Tuttavia, sono stati trasportati d'urgenza presso l'ospedale più vicino per ricevere le cure necessarie.

Avviate le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare le eventuali responsabilità dei conducenti coinvolti. Il sinistro ha causato non solo disagi alla circolazione lungo la statale 106 Jonica, ma ha anche sollevato interrogativi sulla sicurezza di quel tratto di strada e sull'importanza di adottare misure preventive per evitare futuri incidenti.