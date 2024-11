Il giovane ha perso il controllo del mezzo sul tratto cosentino della Statale mentre procedeva in direzione Reggio Calabria. Trasportato in ospedale con l’eliambulanza

Un grave incidente stradale è avvenuto sulla SS106 nel tratto a 4 corsie che precede l'ingresso nelle gallerie che bypassano la Marina di Montegiordano. Un giovane di 22 anni, M. F., residente a Lizzano, Taranto, ha subito ferite gravi mentre guidava una Peugeot 206 in direzione di Reggio Calabria.

Le circostanze dell'incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine. Il veicolo ha perso il controllo, urtando contro i guard-rail sulla stessa carreggiata e capottando.

I soccorsi sono stati tempestivi: il 118 di Trebisacce è giunto sul luogo, e un'eliambulanza è stata chiamata per trasferire il giovane in condizioni critiche all'Annunziata di Cosenza, dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata. Le forze dell'ordine e i Vigili del Fuoco hanno bloccato il traffico per consentire l'atterraggio dell'elicottero e il trasporto dell'infortunato.