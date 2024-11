L’impatto nei pressi di Rossano. Sul posto i sanitari del 118 e anche l'elisoccorso, ma ogni tentativo di salvare l’uomo è stato inutile

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sulla strada statale 106 Jonica, nei pressi di Rossano. Per cause in corso di accertamento, una moto è sbandata, finendo in una scarpata ed il conducente è deceduto. Sul posto i sanitari del 118 e anche l'elisoccorso, ma ogni tentativo di salvare il malcapitato è stato inutile. Il traffico - riporta l'Agi - ha subito gravi rallentamenti.

Aggiornamento delle 12:20 del 17/08/2017

La vittima si chiamava Donato Montanaro, 44 anni, originario di Taranto. Sull'accaduto indaga la polizia stradale. Non si esclude che l'uomo possa aver avuto un malore.